В Украине объяснили важность подвергшегося атаке завода РФ

В ночь на 25 июля неопознанные дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса РФ. Среди них – пороховой завод в Котовске Тамбовской области, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Тамбовский пороховой завод. Фото: из открытых источников

В ЦПД отметили, Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае производит химическое сырье для взрывчатки – в частности, азотную кислоту и аммиачную селитру. Это один из ключевых поставщиков компонентов для производства артиллерийских снарядов, авиабомб и реактивных систем залпового огня.

Что касается Котовского порохового завода, то он, по словам главы ЦПД, является одним из старейших и важнейших предприятий оборонного сектора РФ. Его продукция представляет собой широкий спектр порохов для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, а также авиационных и ракетных систем.

"Продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", — пояснил Андрей Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Тамбовской области РФ, в ночь на 25 июля, раздавались звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дронов, которые вероятно, атаковали пороховой завод, важный для российской оборонки.

В частности, ряд Telegram-каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске. Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым. Соответствующие кадры появились в сети.

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