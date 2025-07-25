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В Украине объяснили важность подвергшегося атаке завода РФ

Котовский пороховой завод является одним из старейших и важнейших предприятий оборонного сектора РФ

25 июля 2025, 10:58 comments1210
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Кравцев Сергей

В ночь на 25 июля неопознанные дроны поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса РФ. Среди них – пороховой завод в Котовске Тамбовской области, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

В Украине объяснили важность подвергшегося атаке завода РФ

Тамбовский пороховой завод. Фото: из открытых источников

В ЦПД отметили, Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае производит химическое сырье для взрывчатки – в частности, азотную кислоту и аммиачную селитру. Это один из ключевых поставщиков компонентов для производства артиллерийских снарядов, авиабомб и реактивных систем залпового огня.

Что касается Котовского порохового завода, то он, по словам главы ЦПД, является одним из старейших и важнейших предприятий оборонного сектора РФ. Его продукция представляет собой широкий спектр порохов для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, а также авиационных и ракетных систем.

"Продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", — пояснил Андрей Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Тамбовской области РФ, в ночь на 25 июля, раздавались звуки взрывов. Россияне жаловались на неизвестные дронов, которые вероятно, атаковали пороховой завод, важный для российской оборонки.

В частности, ряд Telegram-каналов утверждали, что неизвестные дроны нанесли удары по пороховому заводу в Котовске. Далее местные жители начали сообщать, что после якобы ударов, в районе объекта начался дым. Соответствующие кадры появились в сети.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия содрогалась от взрывов: каким городам досталось больше всего.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9568
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