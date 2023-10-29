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В Украине нарушителей комендантского часа хотят серьезно наказывать: что предлагают в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

сегодня, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий установление ответственности для нарушителей комендантского часа. Бизнесменам при этом нужно будет платить гораздо больше, чем гражданам, допускавшим нарушения.

В Украине нарушителей комендантского часа хотят серьезно наказывать: что предлагают в Раде

В Украине хотят штрафовать нарушителей комендантского часа (фото из открытых источников)

Об этом сообщают в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Отмечают, что этот законопроект был согласован с МВД и Нацполицией.


"Цель законопроекта — установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения", — говорится в сообщении.

Поэтому предлагают устанавливать штрафы для нарушителей комендантского часа:

·    для граждан — в размере от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 — 17 000 грн).

·    для бизнеса – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).

Важно, что сейчас никакой ответственности для нарушителей комендантского часа нет. Полиция может ограничиться устным замечанием.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине может появиться новый праздник . Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу ввел в ВР законопроект, предусматривающий создание в Украине нового праздника – День благодарения.

Георгий Мазураш предлагает Верховной Раде рассмотреть новый законопроект под номером 9574, который предусматривает внесение изменений в украинское законодательство и добавляет в перечень праздников еще один — День благодарения. Народный депутат утверждает, что создание нового праздника имеет "логическую аргументацию" и поднимет благодарность в Украине на новый уровень.
 



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