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В Украине начали блокировать счета уклонистам: что нужно знать

26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации.

сегодня, 09:11
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Автор:
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Slava Kot

Украинцам, нарушающим правила мобилизации, начали блокировать банковские счета. По данным Министерства юстиции, ограничения уже коснулись 26 тыс. людей. Кроме того, открыто 10 тыс. дел по уклонистам, которые просрочили штрафы.

В Украине начали блокировать счета уклонистам: что нужно знать

Уклонистам начали блокировать счета. Фото из открытых источников

С прошлого года в Украине действуют ужесточенные правила мобилизации. Они предусматривают штрафы за несвоевременное обновление учетных данных в ТЦК и СП, а также за неявку по повестке. Сумма штрафа для физических лиц колеблется от 17 до 25 тысяч гривен, а для юридических вдвое выше. Если нарушитель не уплачивает штраф в установленный срок до 15 дней, сумма удваивается. Кроме того, за долг более 160 тыс. гривен имущество может быть выставлено на государственные торги.

Ранее повестка считалась врученной только в случае личной подписи получателя. Теперь ее могут послать "Укрпочтой", и даже если адресат не заберет письмо, он все равно считается информированным. При игнорировании начинает действовать система штрафов. Согласно данным Минюста, уже более 26 тыс. уклонистам заблокировали счета из-за нарушения правил мобилизации в Украине.

"За нарушение мобилизации заблокированы счета 26 тысяч человек", – сообщили в ведомстве.

С начала 2025 года уже открыто около 10 тыс. исполнительных производств из-за неуплаченных вовремя штрафов. Больше всего случаев зафиксировано в Днепропетровской области – 1053, Киеве – 1003 и Полтавской области – 916.

Также суды могут лишить уклонистов права управлять автомобилем, однако таких дел сейчас 50 по всей стране.

Юристы советуют военнообязанным не игнорировать сообщения от ТЦК и СП и уплачивать штрафы вовремя, чтобы не доводить ситуацию до судебных дел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении омбудсмана о незаконных задержаниях и избиениях от ТЦК: "приобрели системный и массовый характер".

Также "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада дала второй шанс уклонистам.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/uhilyantam-skasovuyut-shtrafi-ki-rishennya-1743086409.html
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