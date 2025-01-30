В Украине могут вести войска стран НАТО: что для этого должно произойти

Политический философ, преподаватель Карлового университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов высказался по поводу вероятности размещения войск стран НАТО на линии разграничения после завершения войны в Украине.

Введение миротворцев в Украину (фото из открытых источников)

"Президент Зеленский публично озвучивал необходимую численность миротворцев, отмечая, что и 40 тысяч недостаточно, нужно не менее 100 тысяч. Но следует понимать: если стороны не собираются соблюдать перемирие, то ни один контингент не справится, его просто уничтожат мгновенно", — подчеркнул он. в интервью "Главреду".

По его словам, миротворческие силы выполняют, прежде всего, полицейские функции и не участвуют в боевых действиях.

"Сам процесс переговоров будет продолжаться, и если станет очевидно, что они ведут к реальному урегулированию, тогда есть смысл вводить контингент. Это ключевой момент. Никто не станет размещать миротворцев в зону, где нет даже шансов сохранить этот контингент", — пояснил Морозов.

Он также предполагает, что по просьбе США миротворческий контингент могут сформировать альянсы из пяти-шести стран, включая государства Латинской Америки и Азии, без участия европейских армий.

"Но такой контингент сможет действовать только при условии, что его миссию одобрит либо Организация Объединенных Наций, либо мощный международный альянс, придав этому соответствующую нормативную силу. Важно также, чтобы обе стороны конфликта признали этот мандат", — отметил аналитик.

Кроме того, Морозов не исключает, что уже в 2025 году в случае дальнейшей эскалации на западе или севере Украины могут появиться военные подразделения Франции, Польши или Швеции. Их функция станет обеспечение возможности ВСУ сосредоточиться на обороне на востоке и юге страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть европейские чиновники выдвинули идею по отношению к американским миротворцам в Украине . Европейские чиновники настаивают на том, чтобы новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом присоединилась к обеспечению безопасности Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Союзники поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что США должны предоставить войска для потенциальных миротворческих сил в Украине. Европейские представители отмечают, что Вашингтон может согласиться с этой идеей, несмотря на первоначальную осторожность Трампа. В то же время подробные обсуждения формата будущих миротворческих сил пока не актуальны.