В Украине могут вести войска стран НАТО: что для этого должно произойти

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Лиля Воробьева
Политический философ, преподаватель Карлового университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов высказался по поводу вероятности размещения войск стран НАТО на линии разграничения после завершения войны в Украине.
Введение миротворцев в Украину (фото из открытых источников)
По его словам, миротворческие силы выполняют, прежде всего, полицейские функции и не участвуют в боевых действиях.
"Сам процесс переговоров будет продолжаться, и если станет очевидно, что они ведут к реальному урегулированию, тогда есть смысл вводить контингент. Это ключевой момент. Никто не станет размещать миротворцев в зону, где нет даже шансов сохранить этот контингент", — пояснил Морозов.
Он также предполагает, что по просьбе США миротворческий контингент могут сформировать альянсы из пяти-шести стран, включая государства Латинской Америки и Азии, без участия европейских армий.
Кроме того, Морозов не исключает, что уже в 2025 году в случае дальнейшей эскалации на западе или севере Украины могут появиться военные подразделения Франции, Польши или Швеции. Их функция станет обеспечение возможности ВСУ сосредоточиться на обороне на востоке и юге страны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть европейские чиновники выдвинули идею по отношению к американским миротворцам в Украине . Европейские чиновники настаивают на том, чтобы новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом присоединилась к обеспечению безопасности Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Союзники поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что США должны предоставить войска для потенциальных миротворческих сил в Украине. Европейские представители отмечают, что Вашингтон может согласиться с этой идеей, несмотря на первоначальную осторожность Трампа. В то же время подробные обсуждения формата будущих миротворческих сил пока не актуальны.
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