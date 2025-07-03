В Украине могут появиться еще Patriot: кто поможет

Германия планирует закупить еще два ЗРК Patriot у США. Об этом пишет BILD . Запрос был направлен министру обороны США Питу Хегсету несколько недель назад. Отмечается, что ранее Украина безуспешно пыталась самостоятельно приобрести систему Patriot в США, а затем обратилась к правительству Германии.

Германия хочет закупить у США два ЗРК Patriot для Украины

Но после прекращения помощи Украине Берлин опасается, что Вашингтон отклонит запрос о продаже систем ПВО.

Однако Германия и ее союзники намерены выделить хотя бы Patriot из запасов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию сообщил, что был подписан копродакшен между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

"Будет несколько компаний. Сосредотачиваются прежде всего на дронах разного типа, но то, что самое главное, – это этот год и следующий. Этот год – сотни тысяч. И следующий год – будет увеличение. Главный компонент – это дроны-перехватчики, которые уже показали себя в Украине. Очень рассчитываем на сбивание "шахедов" в большом количестве. Это хорошее. продакшены смогут иметь доступ к соответствующим технологиям. Это может ускорить возможность увеличения производства", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, на то, что было подписано между странами, на все это нужны большие деньги.

"И я рассчитываю на наши отношения с Данией. Дания нас поддерживает на продолжение датской модели и финансовое расширение. Соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа. Об этих деталях буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляен, и с Антониу Коштой" — отметил президент.