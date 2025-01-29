Европейские государства должны обеспечить Украине реальные гарантии безопасности, включающие размещение их войск на украинской территории. Такое мнение высказал Гарван Уолш, научный сотрудник Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса в Великобритании, во время эфира на "Киев24".

Войска Великобритании и Франции. Фото: ВВС

Он отметил, что страны как Великобритания и Франция имеют соответствующий потенциал для этого благодаря мощным вооруженным силам. Однако, несмотря на то, что французская армия больше, британские наземные силы меньше, чем во времена Наполеоновских войн. Однако главный вопрос, как Великобритания может усилить свою оборону, увеличив расходы на армию, флот и авиацию, остается нерешенным.

Уолш также подчеркнул, что сама по себе Великобритания не может кардинально изменить ситуацию, но в рамках европейской коалиции она может играть значительную роль. Он подчеркнул, что для эффективной поддержки Украины Европе необходимо объединить свои ресурсы.

По мнению эксперта, только совместные усилия европейских стран могут существенно укрепить оборону Украины и изменить баланс сил в войне.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал необходимость более активного привлечения международных миротворческих сил для обеспечения безопасности в Украине, в частности на фронтах, где происходят наибольшие боевые действия. Он выступает за привлечение миротворческого контингента, который мог бы помочь Вооруженным силам Украины не только в оборонных операциях, но и обеспечении стабильности на оккупированных территориях. Зеленский подчеркнул, что миротворцы должны действовать в координации с украинскими военными силами, чтобы избежать любых противоречий и предотвратить дестабилизацию ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что РФ стремится вернуть хотя бы часть Харьковщины, уволенную украинскими войсками в 2022 году. В то же время сложные погодные условия усложняют ведение боевых действий – из-за грязи техника работает тяжело.