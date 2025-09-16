Украинские защитники продолжают успешно вытеснять врага с нашей территории. Общие потери российских войск уже превысили миллион человек.

Фото: из открытых источников

Среди двухсотых оказался оккупант с необычной внешностью, который мог бы стать живой копией российского диктатора. Однако Кремль назначил ему другую судьбу, сообщает 24 канал со ссылкой на "Спартан".

Российский военный с лицом Путина был направлен на штурм в район Покровска, где его заметили бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". В результате мгновенного удара с дрона оккупант погиб, получив "привет" от Кобзона в прямом смысле.

Защитники отмечают, что операторов беспилотников достаточно, чтобы дать отпор всем российским захватчикам, ступившим на украинскую землю.

16 сентября разведка Главного управления разведки провела успешную спецоперацию во Владивостоке, организовав взрыв у базы 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Эти войска участвовали в боевых действиях под Киевом, Угледаром, Мариуполем, а также на Курском и Покровском направлениях. Известно, что 155 бригада отметилась жестоким обращением с гражданскими и убийствами украинских пленных. В результате взрыва погибли и ранены несколько оккупантов.

Еще 8 сентября ВСУ нанесли удары по двум командным пунктам во временно оккупированной Донбассе, которые руководили операциями на Покровском направлении.

Также был атакован командный пункт в Воскресенце Запорожской области, где ликвидировали 17 офицеров и одного солдата русской армии.

Как уже писали "Комментарии", бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что существует несколько эффективных механизмов, способных вынудить президента РФ Владимира Путина согласиться на мирные переговоры с Украиной. Об этом он рассказал в интервью газете РБК-Украина.