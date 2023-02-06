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В Украине ликвидировали командира элитного подразделения России

Россияне теряют ключевых людей в войне, украинские силы были ликвидированы командиром элитного отряда.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные уничтожили российского оккупанта и командира 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ Сергея Полякова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание " Obozrevatel".

В Украине ликвидировали командира элитного подразделения России

Сергей Поляков командир 14-я ОБрСпП. Фото из открытых источников

В ночь со 2 на 3 февраля украинские военные смогли ликвидировать Сергея Полякова, являющегося командиром 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ. OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко сообщает, что фото и информацию о смерти российского военного обнародовал один из чиновников Башкортостана и добавил, что кроме Полякова еще как минимум один россиянин попал в итоги Генштаба ВСУ.


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14-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ из российского города Хабаровск считается элитным отрядом в армии Кремля. Эта бригада подчиняется Главному управлению Генерального штаба РФ, а ее военнослужащие несли незначительные потери в предыдущих российских войнах и агрессиях, однако в ВСУ их удачно уничтожает в Украине. Еще в марте СМИ информировали, что из 14-й бригады было ликвидировано около 400 человек. В мае 2022 года под Изюмом бригада потеряла подполковника Альберта Каримова.

Как отмечает "Obozrevatel", подразделения 14-й бригады также, вероятно, были причастны к российским военным преступлениям в Киевской области в начале войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты опроса о том, ожидают ли украинцы контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Также "Комментарии" писал о реакции украинцев на возможное повторное наступление россиян на Киев. Соответствующее видео попало в сеть.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/polkovnika-sergiya-polyakova-likvidovano-v-ukraini-buv-komandirom-elitnoi-brigadi-gur-rf-foto.htm
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