В Украине ликвидировали командира элитного подразделения России

Украинские военные уничтожили российского оккупанта и командира 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ Сергея Полякова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание " Obozrevatel".

Сергей Поляков командир 14-я ОБрСпП. Фото из открытых источников

В ночь со 2 на 3 февраля украинские военные смогли ликвидировать Сергея Полякова, являющегося командиром 14-й отдельной бригады специального назначения ВС РФ. OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко сообщает, что фото и информацию о смерти российского военного обнародовал один из чиновников Башкортостана и добавил, что кроме Полякова еще как минимум один россиянин попал в итоги Генштаба ВСУ.

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14-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ из российского города Хабаровск считается элитным отрядом в армии Кремля. Эта бригада подчиняется Главному управлению Генерального штаба РФ, а ее военнослужащие несли незначительные потери в предыдущих российских войнах и агрессиях, однако в ВСУ их удачно уничтожает в Украине. Еще в марте СМИ информировали, что из 14-й бригады было ликвидировано около 400 человек. В мае 2022 года под Изюмом бригада потеряла подполковника Альберта Каримова.

Как отмечает "Obozrevatel", подразделения 14-й бригады также, вероятно, были причастны к российским военным преступлениям в Киевской области в начале войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты опроса о том, ожидают ли украинцы контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Также "Комментарии" писал о реакции украинцев на возможное повторное наступление россиян на Киев. Соответствующее видео попало в сеть.