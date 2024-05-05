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В Украине ликвидировали капитана спецназа РФ, который ранее убивал мирное население в Чечне

Российский капитан спецназа Эдуард Ульман, осужденный на 14 лет за убийство гражданских, был ликвидирован в Украине.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Капитан спецназа российской военной разведки ГРУ Эдуард Ульман, получивший в 2002 году 14 лет заключения за убийства мирного населения Чечни, но избежавший тюрьмы, погиб на фронте в Украине.

В Украине ликвидировали капитана спецназа РФ, который ранее убивал мирное население в Чечне

Капитан спецназа РФ Эдуард Ульман. Фото из открытых источников

Эдуард Ульман – это российский военный, капитан спецназа ГРУ РФ, представший перед судом после расследования убитой позже журналистки Анны Политковской. Журналистка обнаружила, что 11 января 2002 Ульман и его подчиненные разыскивали чеченского полевого командира, раненого в предыдущем столкновении с россиянами. На горной дороге десантники убили "шестерых людей, ставших им на пути", в том числе одна из погибших была беременна. Руководитель Ульмана наткнулся на крематорий, где российские солдаты пытались сжечь тела и вызвал военную прокуратуру.

Издание "Новая газета" на которое работала Политковская указывает, что суд над Ульманом проходил с трудом из-за нежелания военной прокуратуры расследовать дело. Дважды присяжные оправдывали российских солдат, однако дело возвращалось снова на рассмотрение из-за формальных нарушений в процедуре отбора присяжных.

Лишь четвертый суд в 2007 году закончился приговором, но только для руководителя группы Ульмана, отдавшего приказ о расстреле — его посадили на девять лет в колонию. Эдуард Ульман и еще два спецназовца на суд не явились, поэтому их заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима и выдали на них ордер на арест.

Считается, что Эдуард Ульман скрывался от полиции в "ДНР" и "ЛНР", а с 2022 года воевал на их стороне. О гибели капитана спецназа РФ Эдуарда Ульмана в Украине сообщила российская местная газета "Новая Бурятия", а затем информацию подтвердила изданию мать российского военного преступника. В публикации не уточняются происшествия смерти военного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бердянске взорвалась машина с организатором мест для пыток украинцев.

Также "Комментарии" писали о двух убитых украинцах в Германии. Оказалось, что они были военными, а подозреваемый – россиянин.



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Источник: https://meduza.io/news/2024/05/03/na-voyne-v-ukraine-pogib-kapitan-spetsnaza-gru-eduard-ulman-v-2007-godu-ego-osudili-za-ubiystvo-mirnyh-zhiteley-chechni-no-on-sbezhal-pered-prigovorom
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