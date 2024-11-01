«В Украине к Хэллоуину продают костюмы сотрудников ТЦК»: что известно

Создатели фейков кремля опубликовали сообщение, якобы на украинской торговой платформе OLX к Хэллоуину появились объявления о продаже костюмов работников ТЦК и СП. Скриншот этого объявления распространяют z-каналы в Telegram, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Работа ТЦК. Фото из открытых источников

Правда: пользователь под ником Игорь UA не выставлял товары с таким описанием. Растиражированный в сети скриншот – подделка.

Расследователи "Укринформ" установили, что вражеские пропагандисты изменили дату и описание оригинального объявления, в котором пользователь продает штурмовой тактический костюм, но оставили местонахождение, цену и никнейм автора.

"На странице автора в основном продается военное снаряжение и тактические костюмы. Товары, которые бы касались другой тематики, автор не продает", – отметили фактчекеры.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупированные Запорожье, Херсон и Краматорск: какие глобусы сделали в России

В школах оккупированного Мариуполя детям раздали глобусы, где оккупированные области Украины обозначены как "присоединенные" к России. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Фото новых российских глобусов мариупольцы обнародовали в соцсетях. На глобусах оккупанты обозначили как российские даже те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины.

В частности, "российскими" стали областные центры — Запорожье, которое оккупанты не смогли захватить, и Херсон, который ВСУ уже деоккупировали. Также под российский контроль на глобусе оккупанты взяли и Краматорск в Донецкой области, который также не был под оккупацией.