В Украине хотят заблокировать российскую музыку

Петиция о запрете российской музыки в Украине набрала необходимое количество голосов на сайте Кабмина.

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Как отмечает автор петиции Александр Леоненко, российская музыка чревата национальной безопасностью Украины, финансирует агрессию РФ и является элементом пропаганды. По мнению мужчины, запрет не будет ограничивать свободу граждан, а только защитит молодежь и поможет популяризации украинской музыки.

Петиция уже собрала более 28 тысяч подписей. Теперь решение за правительством.

Напомним, что россияне снова влезли в украинские чарты. Среди топ 10 песен, которые слушают на Apple Music – 6 строчек занимают исполнители из РФ. Больше всего отличился Моргенштерн, 5 песен которого чаще всего включали украинцы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские пользователи больше не смогут беспрепятственно пользоваться многочисленными сайтами для просмотра фильмов. Национальный совет по телевидению и радиовещанию обновил список запрещенных медиасервисов, подлежащих блокированию на территории Украины. Это решение стало результатом обнаружения новых вебсайтов, предоставляющих доступ к популярным сервисам, таким как Baskino, Filmix и HD REZKA, несмотря на уже введенные ограничения. Об этом сообщили в Нацсовете.

В общем, в список попало более 80 новых веб-ресурсов, через которые эти сервисы продолжали предоставлять доступ к нелегальному контенту. Обновленный список содержит многочисленные адреса, которые использовались для обхода предыдущих блокировок, что и привело к необходимости введения новых ограничений. Какие сайты заблокировали – читайте по ссылке.