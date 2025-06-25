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В Украине готовят запрет на выезд женщин за границу: что известно

Россия распространяет очередной фейк: на этот раз пытаются напугать женщин

25 июня 2025, 21:25 comments1068
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Кречмаровская Наталия

В сети Интернет уже начали распространяться слухи, что возможно введение принудительной мобилизации женщин в Украине. И на фоне этого российская пропаганда тиражирует информацию о якобы запрете на выезд женщин за границу. Такие вбросы не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

В Украине готовят запрет на выезд женщин за границу: что известно

Мобилизация женщин. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российские Telegram-каналы распространяют дезинформацию, якобы Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада.

Отмечается, что такого заявления Ольга Стефанишина действительно не делала. В Центре подчеркнули, что видео, которое распространяют российские паблики, является фейком. Оно сгенерировано искусственным интеллектом с использованием технологии deepfake. Информацию о фейке и подделке подтвердила сама Вицепремьер-министр.

В ЦПД отметили, что в Верховной Раде на рассмотрении нет никакой законодательной инициативы, которая предусматривала бы запрет на выезд женщин за пределы Украины.

"Цель подобных вбросов — дискредитация представителей правительства и распространение панических настроений в украинском обществе", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда использует каждый повод для того, чтобы выдать манипулятивную информацию. Тиражируют заявления, что якобы в Киеве военные провели акцию протеста против Зеленского. На самом деле, военные провели акцию в Киеве, призвали направлять больше ресурсов на нужды армии, поддержку ветеранов и развитие центров для военных.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0Dc6Jfsi4veYPNfVqnHmr4CpNaRk5Mci2RUSTGzoXwK1ZEpoJJ39PxM9q7kBHH4skl
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