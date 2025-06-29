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В Украине готовят уникальные выборы — такого еще не было в истории

В Раде готовят специальный законопроект по послевоенным выборам в Украине — Стефанчук объяснил, как это будет работать

29 июня 2025, 00:02 comments1438
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Ткачова Марія

Верховная Рада Украины работает над специальным законопроектом, который должен урегулировать проведение выборов после войны. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.

В Украине готовят уникальные выборы — такого еще не было в истории

Руслан Стефанчук

По его словам, в условиях послевоенной трансформации перед страной появятся новые вызовы, и одним из них станет организация демократического волеизъявления граждан.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный документ, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", — пояснил Стефанчук.


Не обычные выборы, а юридически уникальный формат

Спикер подчеркнул, что эти выборы не будут подпадать ни под один из стандартных форматов, определенных Конституцией Украины. Речь идет ни об очередных, ни о досрочных выборах. Скорее всего, они будут юридически оформлены как "срочные выборы после завершения военного положения".

В то же время, такой избирательный процесс будет регламентирован одноразовым специальным законом, который должен дать четкий алгоритм действий в переходный период. После него страна вернется в обычную избирательную процедуру — в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом.

Готовятся базовые сценарии

В парламенте уже сейчас прорабатывают несколько базовых сценариев, позволяющих украинцам реализовать свое право на выбор после завершения боевых действий. При этом отмечается: голосование должно состояться внутри Украины с учетом новых реалий безопасности и доступа.

"Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое право на выбор. Я убежден, что мы найдем правильный законодательный компромисс", – добавил Стефанчук.


Выборы – часть демократического восстановления


В Раде подчеркивают: разработка отдельного законодательства для послевоенных выборов – ключевой элемент демократического восстановления Украины. Новый закон должен гарантировать прозрачность, безопасность и участие всех граждан, включая тех, кто был вынужден уехать за границу или служит в ВСУ.

Напомним, согласно действующему законодательству, проведение выборов во время военного положения запрещено. Но уже сейчас в парламенте разрабатывается правовая база, которая позволит быстро провести выборы сразу после официального завершения войны.

Обсуждение деталей пока происходит без публичной огласки — во избежание спекуляций на тему возможности выборов в период военного положения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ожидается ночная ракетная атака: возможны пуски "Калибров" и Ту-95МС.



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