Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Максим Иванов высказался о возможности обнародования полных имен украинских военных, погибших в боях, чьи тела якобы отказался принять президент Украины Владимир Зеленский в рамках предстоящего на прошлой неделе обмена по схеме "6000 на 6000".

Фото: из открытых источников

По данным Минобороны России, к месту обмена было доставлено 1212 тел украинских военных согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Стамбуле. Однако Киев, как утверждают в Москве, не принял их и намекнул на возможный перенос процесса на более поздний срок.

Иванов 9 июня заявил, что украинские власти якобы сознательно отказываются от возвращения тел во избежание социальных выплат семьям погибших. Он расценил такое поведение как бездушное, заявив, что украинских солдат воспринимают как "расходный материал".

Депутат также поддержал инициативу по возможной публикации личных данных погибших военных, отметив, что это позволит семьям узнать судьбу своих близких. По его словам, это может вызвать возмущение среди потерявших родных украинских женщин и даже спровоцировать протестные настроения в Украине.

Иванов назвал потенциальное женское восстание серьезной силой, которая, по его мнению, способна ускорить смену власти в Украине, что, как он утверждает, могло бы приблизить победу России.

В заключение политик подчеркнул, что даже во время интенсивных боевых действий важно не потерять человечность, а публикация ФИО погибших, по его мнению, является проявлением сохранения моральных ориентиров.

Портал "Комментарии" уже писал, что спикер министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова цинично прокомментировала обмен пленными между Украиной и РФ.