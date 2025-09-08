logo

В Украине фиксируют угрожающую тенденцию: в Раде заговорили об опасности для украинцев после войны
НОВОСТИ

В Украине фиксируют угрожающую тенденцию: в Раде заговорили об опасности для украинцев после войны

В Украине растет уровень насилия: Гетманцев о путях решения проблемы

8 сентября 2025, 17:43
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Угрожающую тенденцию фиксируют в Украине – растет уровень насилия. О проблеме заговорили в Верховной Раде Украины.

В Украине фиксируют угрожающую тенденцию: в Раде заговорили об опасности для украинцев после войны

Насилие. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев привел неутешительную статистику. По данным Национальной полиции, за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано более 53 тыс. заявлений о домашнем насилии.

"Очень плохо отношусь к тезису о том, что война помогает нации утвердиться. Считаю, что война — это самое худшее, что можно для этого придумать. Она открывает в нашу жизнь путь насилию и беззаконию. Она разрушает не только города, но и людей. И еще долго после окончания войны их последствия угрожают общественной и личной безопасности”, — отметил он.

По словам нардепа, в обществе растет напряжение, тревога, агрессия, которые выплескиваются наружу. Гетманцев убежден, что нельзя быть безразличными к агрессии и насилию. Он отметил, что в Украине увеличиваются возможности защиты прав для жертв насилия. По его убеждению, соответствующие сервисы и действующие ныне специализированные службы нужно развивать и поддерживать на государственном уровне, налаживать взаимодействие с правоохранительными органами.

"Общественная поддержка и солидарность правоохранительной системы с людьми, против которых существует риск насилия, способны остановить эту опасность в самом зародыше", — убежден политик.

Нардеп подчеркнул, что важнейшими задачами является защита детей от насилия, безопасность граждан, порядок на улицах. Без решения этих проблем невозможно представить быстрое послевоенное восстановление и развитие.

"В такую страну будет не страшно вернуться. С этими задачами может справиться только сильное государство, способное не только реагировать на нарушения, но и проводить системную политику противодействия насилию. Ее компоненты: разъяснение, профилактика, помощь, контроль и, в конце концов, наказание за совершенное преступление", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению Скороход, не проводится реформа ТЦК.




Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10018
