В Украине фиксируют угрожающую тенденцию: в Раде заговорили об опасности для украинцев после войны

Угрожающую тенденцию фиксируют в Украине – растет уровень насилия. О проблеме заговорили в Верховной Раде Украины.

Насилие. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев привел неутешительную статистику. По данным Национальной полиции, за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано более 53 тыс. заявлений о домашнем насилии.

"Очень плохо отношусь к тезису о том, что война помогает нации утвердиться. Считаю, что война — это самое худшее, что можно для этого придумать. Она открывает в нашу жизнь путь насилию и беззаконию. Она разрушает не только города, но и людей. И еще долго после окончания войны их последствия угрожают общественной и личной безопасности”, — отметил он.

По словам нардепа, в обществе растет напряжение, тревога, агрессия, которые выплескиваются наружу. Гетманцев убежден, что нельзя быть безразличными к агрессии и насилию. Он отметил, что в Украине увеличиваются возможности защиты прав для жертв насилия. По его убеждению, соответствующие сервисы и действующие ныне специализированные службы нужно развивать и поддерживать на государственном уровне, налаживать взаимодействие с правоохранительными органами.

"Общественная поддержка и солидарность правоохранительной системы с людьми, против которых существует риск насилия, способны остановить эту опасность в самом зародыше", — убежден политик.

Нардеп подчеркнул, что важнейшими задачами является защита детей от насилия, безопасность граждан, порядок на улицах. Без решения этих проблем невозможно представить быстрое послевоенное восстановление и развитие.

"В такую страну будет не страшно вернуться. С этими задачами может справиться только сильное государство, способное не только реагировать на нарушения, но и проводить системную политику противодействия насилию. Ее компоненты: разъяснение, профилактика, помощь, контроль и, в конце концов, наказание за совершенное преступление", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению Скороход, не проводится реформа ТЦК.



