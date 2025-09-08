В Украине фиксируют угрожающую тенденцию: в Раде заговорили об опасности для украинцев после войны

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Угрожающую тенденцию фиксируют в Украине – растет уровень насилия. О проблеме заговорили в Верховной Раде Украины.
Насилие. Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев привел неутешительную статистику. По данным Национальной полиции, за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано более 53 тыс. заявлений о домашнем насилии.
По словам нардепа, в обществе растет напряжение, тревога, агрессия, которые выплескиваются наружу. Гетманцев убежден, что нельзя быть безразличными к агрессии и насилию. Он отметил, что в Украине увеличиваются возможности защиты прав для жертв насилия. По его убеждению, соответствующие сервисы и действующие ныне специализированные службы нужно развивать и поддерживать на государственном уровне, налаживать взаимодействие с правоохранительными органами.
Нардеп подчеркнул, что важнейшими задачами является защита детей от насилия, безопасность граждан, порядок на улицах. Без решения этих проблем невозможно представить быстрое послевоенное восстановление и развитие.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению Скороход, не проводится реформа ТЦК.