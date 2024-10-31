В Украине элитный спецназ РФ, имевший важные задачи, понес сокрушительные потери

Элитные российские военные подразделения понесли серьезные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Их главная задача заключалась в ликвидации руководства Украины, включая президента Владимира Зеленского.

Элитный спецназ РФ понес потери (фото из открытых источников)

Как пишет The National Interest, военное командование России планировало использовать эти подразделения для скорейшего достижения победы. В начале 2022 года, во время штурма находящегося неподалеку от Киева аэропорта Гостомель, российские спецназовцы получили задачу атаковать украинское руководство, включая самого президента и других высокопоставленных чиновников.

Несмотря на это операция по ликвидации Зеленского и руководителей Украины провалилась. После этого Россия продолжила использовать элитные подразделения в разных сражениях. Их присутствие было зафиксировано на фронте в Мариуполе, Херсоне, Лимане, Харькове и близ Киева.

По информации The National Interest, к концу лета большинство этих подразделений понесло значительные потери. Лишь одна из пяти бригад спецназовцев осталась относительно целой. Например, в одной из таких бригад из 900 военнослужащих, которые были в начале, до конца лета осталось только 125 бойцов, что указывает на потерю около 90% личного состава этого подразделения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине ликвидировали капитана спецназа РФ , ранее убивавшего мирное население в Чечне. Капитан спецназа российской военной разведки ГРУ Эдуард Ульман, получивший в 2002 году 14 лет заключения за убийства мирного населения Чечни, но избежавший тюрьмы, погиб на фронте в Украине.

Эдуард Ульман – это российский военный, капитан спецназа ГРУ РФ, представший перед судом после расследования убитой позже журналистки Анны Политковской.

