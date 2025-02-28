В Украине экстренно отключают свет: что известно о графиках

Сегодня с утра в некоторых областях применяют аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений не действуют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию НЭК "Укрэнерго".

В Украине действуют аварийные отключения света

Причина введения мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты.

Первоначально – отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях, отметили в "Укрэнерго".

Однако там добавляют, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

"Экономное потребление электроэнергии уменьшит необходимость применения мер ограничения", – рекомендуют в "Укрэнерго".

Отметим, что известно об отключениях на Днепропетровщине, Донетчине, Сумщине, Полтавщине и Кировоградщине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 27 февраля российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками типа "Шахед". Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео последствий удара.

В результате атаки вспыхнул пожар в одной из квартир на верхних этажах многоэтажки. Взрывная волна также повредила другие жилые квартиры, частные дома и гаражи. Пока известно об одной пострадавшей — 82-летней женщине, которой понадобилась медицинская помощь.

“Пенсионерка пострадала от вражеской атаки БпЛА. Ей оказывается вся необходимая помощь”, — сообщил Федоров. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и все оперативные службы.