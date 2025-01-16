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В Украине допустили возможность переговоров с РФ под давлением Трампа: детали

Нардеп Яременко допустил, что между Украиной и РФ могут состояться переговоры по прекращению войны

сегодня, 16:26
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Ткачик Олеся

Между президентом Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным таки может состояться встреча, которая ничем хорошим для Украины не завершится, заявил в интервью "Главреду" народный депутат Богдан Яременко. Впрочем, он добавил, что эта встреча также не завершится и ничем страшна для нашего государства.

В Украине допустили возможность переговоров с РФ под давлением Трампа: детали

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"Они "закусили удила", хотят победы и будут говорить о ней, причем по-хамски. Надеюсь, все это немного охладит некоторые умы вокруг президента Трампа и ему нарисует совсем другую перспективу, как нужно относиться к этой проблеме", — отметил политик.

Относительно перспектив того, посадит Трамп Украину и РФ за стол переговоров, нардеп отметил, что определенные консультации могут проходить по этому поводу.

"У нас были определенные переговоры в марте 2022 года. И нынешние консультации могут закончиться так же, то есть, даже после нескольких интенсивных раундов ничего не произойдет. Поэтому отвергать возможность проведения каких-то переговоров каких-то делегаций по повестке дня нельзя", — сказал Яременко.

При этом он подчеркнул, что Украина регулярно проводит переговоры с РФ, например, по обмену пленными.

"Могут быть и политические контакты. Не думаю, что на уровне президентов очень сомневаюсь, что это возможно – и с точки зрения Украины, и с точки зрения России. Но на каком-то другом уровне переговоры могут проходить. Тем более если администрация США приложит максимум усилий, чтобы переговоры начались, они начнутся. Потому что средства давления для этого у Штатов есть", – заявил народный депутат.

Он призвал украинцев не бояться того, что между Украиной и РФ могут состояться переговоры в каком-то формате. Политик добавил, что некоторые раунды переговоров могут состояться, чтобы снять давление со стороны США на Киев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп определился, с кем будет вести переговоры о мире в Украине.




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Источник: https://glavred.net/interview/tramp-budet-delat-stavku-na-silu-v-blizhayshie-polgoda-peregovory-s-rf-nevozmozhny-yaremenko-10630979.html?_gl=1*xpu920*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczNzAzMzY2Ny4xMTMyLjEuMTczNzAzMzY4MC40Ny4wLjA.*_ga_XPHW
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