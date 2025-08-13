Незадолго до переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске российским войскам удалось прорвать оборонные позиции Вооруженных сил Украины. Это создает сложнейшую ситуацию для украинской армии и усиливает политическое давление на президента Владимира Зеленского, сообщает военный аналитик издания BILD Юлиан Репке.

Прорыв произошел к северу от Покровска, где силы РФ пробили коридор глубиной 18 км и шириной 3–5 км. 11 августа оккупанты достигли ключевой трассы, которая соединяет остающиеся под украинским контролем Днепропетровскую область со Славянском и Краматорском. Этот прорыв может отрезать важные пути снабжения.

Один из бойцов ВСУ рассказал в комментарии BILD, что россияне двигались разными средствами – от бронетехники до мотоциклов и багги. После уничтожения бронированных машин они продолжили наступление на легкой технике, продвигаясь в глубь украинской территории.

Военный аналитик Нико Ланге отмечает, что успех неприятеля еще не окончательный, ведь россиянам нужно закрепить контроль. Особенно критическая ситуация, если оккупанты смогут взять под контроль дорогу между Добропольем и Краматорском. Дальнейшие действия будут зависеть от того, удастся ли РФ подтянуть механизированные резервы и воспользоваться прорывом.

Украинский Генеральный штаб уже направил подкрепление в район боев. В частности, подразделения Национальной гвардии, включая 1-й корпус "Азов", усилили оборону вблизи Покровска.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин появится на встрече с американским президентом Дональдом Трампом, преследуя цель использовать последние достижения своей армии как аргумент в переговорах. Издание Bloomberg сообщает, что Кремль стремится конвертировать военное давление в политические уступки, в частности требовать от Украины уступок в отношении территорий в обмен на потенциальное прекращение огня.