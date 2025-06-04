В Украине будут сбивать вражеские БПЛА дроном с патронами

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1

Этот дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника из модуля поражения патронами со дробью.

Chief -1 имеет легкую и крепкую раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя.

Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут производить выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский военно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время выступления на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, информирует Министерство обороны Украины.

Он подчеркнул, что украинские дроны значительно дешевле других аналогов, а главное — протестированы в бою.

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов разных дронов в год", — отметил Александр Козенко.

Он также подчеркнул, что, учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА ежедневно, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения. По его словам, беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя.