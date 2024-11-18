В Украине будут отключать свет: как будут действовать графики 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, в Украине будут снова применены графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Отмечено, что временные ограничения связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате произошедшей накануне массированной ракетно-дроновой атаки.

Время и объем ограничений будут выглядеть следующим образом:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

– одна очередь отключений; 7:00 – 9:00 – две очереди отключений;

– две очереди отключений; 9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

– одна очередь отключений; 14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

– две очереди отключений; 18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

Энергетики работают над устранением последствий и восстановлением поврежденного оборудования.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в период действия ограничений", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почти во всех областях Украины ввели графики отключений света. В крэнерго посчитал ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 18 ноября. От так графики отключений начали работать, кроме того, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 6:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области. Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки.

