Российские пропагандисты со ссылкой на политолога Михаила Павлива заявляют, что "в Украине в ближайшее время будет голодомор, а продовольственная и сельскохозяйственная ситуация катастрофическая". Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

«В Украине будет голодомор, ситуация катастрофическая»: что известно

На самом деле: продовольственная ситуация в Украине – контролируемая. Несмотря на войну, украинские фермеры работают, а государство поддерживает агросектор. Ни одна из авторитетных международных организаций – таких как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) или Всемирная продовольственная программа (WFP) – не подтверждают наличие продовольственного кризиса в Украине.

"Использование термина "голодомор" в этом контексте – циничная манипуляция. Это попытка обесценить трагедию 1932-33 годов и посеять панику. На самом же деле угрозу продовольствия несут именно действия России — в частности, кражи зерна на оккупированных территориях. Вывод: "нового голодомора" нет. Есть только очередная попытка информационной атаки. Сам же павлов раньше работал политтехнологом на подсанкционном олигархе вадима новинского. Он регулярно дает комментарии и интервью росСМИ и называет себя автором "неофициальной символики новороссии"", – добавляют в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что роспропагандисты в Telegram распространяют скриншот с якобы результатами поименного голосования Верховной Рады Украины за расширение ассортимента алкоголя в буфете.