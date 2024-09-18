В Украине будет больше истребителей F-16: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у командования Воздушных сил есть четкое понимание, как увеличить количество западных боевых самолетов в Украине. Кроме того, президент отметил, что также есть способ ускорить обучение украинских пилотов.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении за 17 сентября, заявил, что он и командование ВС нашли решение, чтобы увеличить количество истребителей F-16 в Украине.

"Провел совещание по нашему флоту F-16. Вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов", — говорится в заявлении.

По словам президента, все задачи для Воздушных сил Украины для Министерства обороны Украины определены.

Кроме того, Зеленский рассказал, что также обсуждался план победы Украины совместно с военным командованием. По его словам, "подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета – именно того, что можно ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимира Зеленского спросили о крушении F-16, в котором погиб украинский пилот. По словам президента, информация будет раскрыта после расследования. Также прокомментировал падение самолета главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о готовности плана победы на 90%. Президент сообщил, что план будет продемонстрирован на следующей неделе партнерам Украины. По его словам, план предусматривает действия, которые обеспечат Украине сильнейшие позиции по достижению справедливого мира.