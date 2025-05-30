В Украине больше не говорят о победе: в чем Трамп таки оказался прав

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Кравцев Сергей
С украинского дискурса фактически полностью исчезло слово "победа". Такими наблюдениями поделился политический обозреватель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что с одной стороны причины того, что о победе все меньше говорят, вполне понятны: многократно завышенные ожидания заканчивались массовым разочарованием и падением в депрессию. Никакой победы на горизонте пока не просматривается. Источником больших надежд и разочарований стала новая американская администрация, и не только для Украины, но и для народов всех континентов, но вряд ли нас утешит, что мы не одиноки в большой и достойной разочарованной компании.
Он отмечает, что сейчас мы живем исключительно в настоящем времени. Очевидно, что рано или поздно война завершится, потому что бесконечных войн не бывает.
По словам обозревателя, есть разные сценарии завершения войны, а отсутствие картинки будущего является не только личной проблемой каждого из нас, фактором личного выгорания. Это наша общественная проблема сплоченности, понимания и совместной производительной деятельности.
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