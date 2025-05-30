В Украине больше не говорят о победе: в чем Трамп таки оказался прав

С украинского дискурса фактически полностью исчезло слово "победа". Такими наблюдениями поделился политический обозреватель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что с одной стороны причины того, что о победе все меньше говорят, вполне понятны: многократно завышенные ожидания заканчивались массовым разочарованием и падением в депрессию. Никакой победы на горизонте пока не просматривается. Источником больших надежд и разочарований стала новая американская администрация, и не только для Украины, но и для народов всех континентов, но вряд ли нас утешит, что мы не одиноки в большой и достойной разочарованной компании.

"С другой стороны, я вижу в исчезновении слова "победа" большую проблему. Мы теряем чувство будущего. Чем и как может завершиться война? Мы знаем, что мы не бесконечно выносливы и устойчивы. То же мы знаем о России. Что будет дальше? Отсутствие картинки будущего, публичной дискуссии о сценариях и вариантах приводит к еще большему истощению, чем разочарованию завышенных ожиданий. Люди отличаются от других существ тем, что не могут жить исключительно в настоящем времени, нам нужна картина будущего, которая вдохновляет, сплачивает, дает энергию", – отметил Валерий Пекарь.

Он отмечает, что сейчас мы живем исключительно в настоящем времени. Очевидно, что рано или поздно война завершится, потому что бесконечных войн не бывает.

По словам обозревателя, есть разные сценарии завершения войны, а отсутствие картинки будущего является не только личной проблемой каждого из нас, фактором личного выгорания. Это наша общественная проблема сплоченности, понимания и совместной производительной деятельности.

"Невозможно попасть из пункта А в пункт Б, если его расположение неизвестно. У нас действительно нет карт – карт местности, куда мы направляемся. Эта местность называется "будущее", и эти карты нам нужны", – контактировал Валерий Пекарь.

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