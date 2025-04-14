В Украине анонсировали разработку стратегической системы ПВО: чем может помочь Европа

Украина приступила к созданию собственной стратегической системы противовоздушной обороны, к которой могут присоединиться европейские государства. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига, выступая на Совете министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, информирует пресс-служба МИД.

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Сибига подчеркнул важность активной поддержки со стороны стран Европы для усиления оборонных возможностей Украины и укрепления коллективной безопасности самого ЕС. В частности, он упомянул о недавних трагических обстрелах Сум и Кривого Рога, повлекших значительные потери среди мирного населения.

"Прошу правительства и местные власти стран ЕС рассмотреть варианты помощи жителям этих городов. Украинцы будут искренне благодарны за любую поддержку", — сказал дипломат.

Сибига также обратился к европейским партнерам с призывом усилить военную помощь, в частности, в части противовоздушной обороны — предоставлением дополнительных систем, пусковых установок, ракет и запасных частей.

По его словам, новое украинское ПВО стратегического уровня уже находится в стадии разработки, и участие европейских стран в этом проекте позволит существенно ускорить его реализацию.

Кроме того, Сибига наметил ключевые потребности украинской армии: боеприпасы, дальнобойные ракеты, бронетехника, инженерные средства, ударная авиация, беспилотники, а также дополнительные инвестиции в национальный оборонно-промышленный сектор.

"Если Путина не остановить в Украине, он приблизится к сердцу Европы. Мы не хотим, чтобы ваши города пережили удары кассетных ракет по школам и детским площадкам. Именно сейчас момент действовать, укрепить Украину и усилить давление на Россию, чтобы приблизить справедливый мир", — резюмировал Сибига.

Портал "Комментарии" писал, что российская армия наращивает количество воздушных атак на украинскую территорию, при этом совершенствуя тактику использования баллистических ракет. Как сообщает Tagesschau.de, система противовоздушной обороны Украины находится на грани своих возможностей и все чаще не способна эффективно отражать новые типы угроз.