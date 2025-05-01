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В Украине анонсировали новый раунд переговоров о мире: кого планируют привлечь

На Россию следует усиливать давление, чтобы заставить ее согласиться на полное и безусловное прекращение боевых действий.

1 мая 2025, 07:50
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Клименко Елена

Франция, Великобритания, Германия, Украина и США координируют подготовку нового этапа переговоров после предыдущих встреч в Париже и Лондоне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с главой МИД Люксембурга Ксавье Беттелем и министершей обороны Юрико Бакеса.

В Украине анонсировали новый раунд переговоров о мире: кого планируют привлечь

Андрей Сибига. Фото: УНН

Сибига спросили, ожидается ли визит американских представителей в Киев на этой неделе. В ответ министр подчеркнул, что участие и лидерство США критически важны для мирного урегулирования, ведь в этом нуждается не только Украина, но и международное сообщество. Он также приветствовал усилия Вашингтона, направленные на установление справедливого, стабильного и всеобъемлющего мира.

Сибига напомнил о недавней встрече президентов Украины и США в Риме, назвав ее чрезвычайно результативной и открывшей новое измерение в отношениях между странами.

Также министр сообщил, что в формате E3 США-Украина уже прошли несколько раундов переговоров в Париже и Лондоне. По его словам, продолжается активное согласование нового места, формата и тематики следующей встречи.

Основная цель – достижение содержательного результата, который поможет приблизить справедливый мир. Одним из ключевых шагов, по словам Сибиги, должно стать установление полного и безусловного прекращения огня на земле, воздухе и море. Украина уже согласилась на это предложение во время переговоров в Джедди, и теперь международное сообщество должно оказывать давление на Россию, чтобы оно также дало четкое согласие.

Сибига подчеркнул, что Украина никогда не препятствовала достижению мира и выразил надежду, что следующий раунд переговоров станет еще одним важным шагом в этом направлении.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов поддержать установление перемирия, однако подчеркнул, что для этого нужно решить ряд важных вопросов.



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