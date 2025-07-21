Десятки тысяч мужчин, которые поступали в университеты и техникумы для того, чтобы получить бронирование от мобилизации, теперь отчислены.

В Украине 50 тысяч мужчин остались без бронирования: что известно

Такая информация была озвучена во время рабочего совещания с руководителями высшего и профессионального высшего образования Киевской области по вопросам организации образовательного процесса в учебных заведениях в условиях военного положения, организованного Центральным межрегиональным управлением Государственной службы качества образования совместно с Киевской областной военной администрацией.

Отмечается, что последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения старше 25 лет составляет более 20% общего количества соискателей образования. В 2021/2022 учебном году эта доля составила всего 4%.

"Во время и после проведенных проверок в 2024-2025 годах из заведений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин. Поэтому, учитывая полученные данные, нужно рассматривать вопрос не только о привлечении к ответственности, а в некоторых случаях — и об аннулировании лицензий на осуществление образовательной деятельности", — отметил Руслан Гурак, Председатель Государственной службы качества образования Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Федор Вениславский заявил, что в ряды Вооруженных сил Украины мобилизуют до 30 тысяч человек ежемесячно. По его словам, мобилизационный процесс в Украине проходит согласно планам Генерального штаба и Командования ВСУ.

Федор Вениславский на брифинге рассказал о количестве мобилизованных в Украине. "Президент, как Верховный главнокомандующий, отметил, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется до 30 тысяч человек ежемесячно. Процессы продолжаются", — сказал Вениславский.



