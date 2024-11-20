Произошел перелом: у украинцев изменились настроения об окончании войны

Более двух лет после начала полномасштабного вторжения России, настроения украинцев относительно войны существенно изменились. Последние опросы, проведенные Gallup в августе и октябре 2024 года, обнаружили, что 52% украинцев хотят скорейшего окончания войны путем переговоров, в то время как 38% поддерживают продолжение борьбы до победы.

Большинство украинцев хотят скорейшего окончания войны. Фото из открытых источников

Согласно результатам Gallup, в начале вторжения в 2022 году 73% украинцев выступали за борьбу до победы, и только 22% поддерживали мир путем переговоров. В 2023 году поддержка победы оставалась высокой – 63%, но за мир выступали уже 27%.

Однако в 2024 году произошло изменение настроений украинцев. 38% украинцев поддерживают продолжение борьбы с Россией до победы, тогда как 52% респондентов хотят скорейшего окончания войны. Это впервые, когда количество украинцев, выступающих за окончание войны путем переговоров, превысило тех, кто хочет воевать до победы.

Изменения настроений украинцев по поводу войны. Результаты опроса Gallup

Также Gallup спросили украинцев, которые выступают за переговоры о скором прекращении войны, соглашаются ли они на территориальные уступки:

— 52% согласны на территориальные уступки в обмен на мир;

— 38% выступают против уступок;

— 10% не определились по этому вопросу.

Среди сторонников продолжения борьбы 81% украинцев категорически исключают идею любых территориальных уступок Украины в пользу России.

Gallup указывает, что изменение настроений связано с затяжным характером войны, утратой человеческих жизней и истощением ресурсов. В то же время международная поддержка, обстрелы мирных городов и несогласие с агрессией России оставляют значительную часть населения Украины настроенной на противостояние с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса КМИС, показавших, что большинство украинцев против территориальных уступок, даже если война будет продолжаться дольше.

Также "Комментарии" писали о минимальных условиях Украины для переговоров с Россией.