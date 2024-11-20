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Произошел перелом: у украинцев изменились настроения об окончании войны

Впервые доля украинцев, желающих быстрого окончания войны превысила тех, кто хочет продолжать сопротивление России.

20 ноября 2024, 16:40 comments1511
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Slava Kot

Более двух лет после начала полномасштабного вторжения России, настроения украинцев относительно войны существенно изменились. Последние опросы, проведенные Gallup в августе и октябре 2024 года, обнаружили, что 52% украинцев хотят скорейшего окончания войны путем переговоров, в то время как 38% поддерживают продолжение борьбы до победы.

Произошел перелом: у украинцев изменились настроения об окончании войны

Большинство украинцев хотят скорейшего окончания войны. Фото из открытых источников

Согласно результатам Gallup, в начале вторжения в 2022 году 73% украинцев выступали за борьбу до победы, и только 22% поддерживали мир путем переговоров. В 2023 году поддержка победы оставалась высокой – 63%, но за мир выступали уже 27%.

Однако в 2024 году произошло изменение настроений украинцев. 38% украинцев поддерживают продолжение борьбы с Россией до победы, тогда как 52% респондентов хотят скорейшего окончания войны. Это впервые, когда количество украинцев, выступающих за окончание войны путем переговоров, превысило тех, кто хочет воевать до победы.

Произошел перелом: у украинцев изменились настроения об окончании войны - фото 2

Изменения настроений украинцев по поводу войны. Результаты опроса Gallup

Также Gallup спросили украинцев, которые выступают за переговоры о скором прекращении войны, соглашаются ли они на территориальные уступки:

  • — 52% согласны на территориальные уступки в обмен на мир;
  • — 38% выступают против уступок;
  • — 10% не определились по этому вопросу.

Среди сторонников продолжения борьбы 81% украинцев категорически исключают идею любых территориальных уступок Украины в пользу России.

Gallup указывает, что изменение настроений связано с затяжным характером войны, утратой человеческих жизней и истощением ресурсов. В то же время международная поддержка, обстрелы мирных городов и несогласие с агрессией России оставляют значительную часть населения Украины настроенной на противостояние с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса КМИС, показавших, что большинство украинцев против территориальных уступок, даже если война будет продолжаться дольше.

Также "Комментарии" писали о минимальных условиях Украины для переговоров с Россией.



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Источник: https://news.gallup.com/poll/653495/half-ukrainians-quick-negotiated-end-war.aspx
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