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В Турции заявили, что Зеленский "потерял" поддержку США и не сможет избежать переговоров с РФ

В Турции спрогнозировали, что уже в скором времени между Украиной и РФ начнутся переговоры о прекращении войны

сегодня, 10:55 comments3847
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Ткачик Олеся

Переговоры о мирном урегулировании войны в Украине могут стартовать в апреле-мае. Им, вероятно, будет предшествовать встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Об этом сообщает турецкое провластное издание Hürriyet.

В Турции заявили, что Зеленский "потерял" поддержку США и не сможет избежать переговоров с РФ

Переговоры Украины и РФ

В частности, как отмечает обозреватель газеты Абдюлькадыр Сельви, перед переговорным процессом ожидается объявление режима прекращения огня.

"Сначала будет объявлено о прекращении огня, после чего стартуют мирные переговоры. В этом процессе Турция может сыграть определенную роль, а президент Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником, поскольку единственный, кто поддерживает диалог как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Теперь к ним присоединился Трамп", – отметил журналист.

Он также напомнил, что подобные переговоры уже проходили в Стамбуле в 2022 году, но тогда они не увенчались успехом. По мнению Сельви, этому помешали Соединенные Штаты и Великобритания, якобы "желавшие продолжения войны". В настоящее время, по его словам, ситуация изменилась, ведь Трамп и Путин заинтересованы в мирном разрешении конфликта. Журналист также считает, что якобы потерявший поддержку США Владимир Зеленский не сможет избежать переговорного процесса.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт в Украине близится к критическому пределу, а Анкара готова способствовать его урегулированию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в соцсетях появился план завершения войны за 100 дней. Согласно ему, войну должны завершить до 9 мая. Впрочем, эту информацию категорически опроверг глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал ее русским вбросом.




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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/
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