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Недилько Ксения
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал интервью Al Jazeera Arabic. В ходе программы министр Фидан сделал заявления по многим актуальным вопросам, в частности внешней политике Турции, последним событиям на Ближнем Востоке, действиям Израиля на юге Сирии, состоянию прекращения огня в Газе, переговорам по Украине и гражданской войне в Судане.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Отвечая на вопросы о приоритетах внешней политики Турции, министр Фидан сказал:
На вопрос, были ли в повестке дня во время встречи с Лавровым переговоры между Россией и США и война в Украине, Фидан сказал:
По его словам, американцы должны разработать "дорожную карту", собрав все данные после переговоров с Россией и Украиной.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Катаре заявил, что Украина должна быть разделена "по Конституции РФ", а еще украинские власти должны изменить законы.
"Некоторые говорят: ну ладно, вот были идеи, давайте оставим линию столкновения, вот это русский, а это украинский. Во-первых, такого не будет, мы имеем Конституцию, основанную на волеизъявлении людей, а во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов, там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков", – заявил Лавров.
Отметим, что РФ внесла в свою конституцию Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области. Поэтому речь идет не только об отвоевании территории в Курской области.
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