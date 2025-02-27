Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал интервью Al Jazeera Arabic. В ходе программы министр Фидан сделал заявления по многим актуальным вопросам, в частности внешней политике Турции, последним событиям на Ближнем Востоке, действиям Израиля на юге Сирии, состоянию прекращения огня в Газе, переговорам по Украине и гражданской войне в Судане.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Отвечая на вопросы о приоритетах внешней политики Турции, министр Фидан сказал:

"На данный момент приоритетом номер один внешней политики Турции является успокоение конфликтов в нашем регионе, а именно на Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, в Черном море, Средиземном и Эгейском морях, чтобы остановить войны и устранить. Когда это произойдет, будет легче развивать экономику и предоставлять основные услуги людям".

На вопрос, были ли в повестке дня во время встречи с Лавровым переговоры между Россией и США и война в Украине, Фидан сказал:

"Мы обсуждали и это. Они предоставили информацию о переговорах, проведенных в Эр-Рияде. Мы также получили эту информацию от наших друзей из США. В частности, мы видим признаки того, что война в Украине подходит к концу. Вот на каких условиях и как стороны достигнут перемирия, что будет, все это сейчас обсуждается".

По его словам, американцы должны разработать "дорожную карту", собрав все данные после переговоров с Россией и Украиной.

"Насколько я понимаю, американцы будут собирать все эти данные, а затем будут работать над дорожной картой. Они предлагают это сторонам. Каждый, будь то российская сторона, украинская сторона, европейская сторона, обязательно будет иметь запрос или предложение об изменении этой карты. Я думаю, что следующие несколько месяцев будут очень быстрыми и напряженными с точки зрения прекращения войны в Украине", – сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Катаре заявил, что Украина должна быть разделена "по Конституции РФ", а еще украинские власти должны изменить законы.

"Некоторые говорят: ну ладно, вот были идеи, давайте оставим линию столкновения, вот это русский, а это украинский. Во-первых, такого не будет, мы имеем Конституцию, основанную на волеизъявлении людей, а во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов, там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском и которые хотят сохранить традиции своих предков", – заявил Лавров.

Отметим, что РФ внесла в свою конституцию Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области. Поэтому речь идет не только об отвоевании территории в Курской области.