В Третьей штурмовой жестко раскритиковали частичное разрешение на удары по РФ

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Ткачик Олеся
Максим Жорин заявил, что союзники Украины должны наконец-то понять, что нельзя воевать наполовину — немного воевать, немного играть в правила и запреты, бить или не бить по вражеской территории.
Максим Жорин
При этом Жорин напомнил всем, кто забыл, что в Украине идет полноценная жестокая война. Цель России — полностью уничтожить Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился изменить действующие требования, разрешив использование предоставленного Украине оружия для ударов по российской территории, сообщил директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер.
По его словам, соответствующее разрешение уже вступило в силу. При этом Карпентер объяснил, что данное решение было принято в контексте российского наступления в Харьковской области. При этом он подчеркнул, что разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу" и не включает использование ATACMS или ударов на большие расстояния. Главная цель – обеспечить, чтобы украинцы могли оградить себя от ударов с территории за границей.
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