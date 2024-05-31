В Третьей штурмовой жестко раскритиковали частичное разрешение на удары по РФ

Максим Жорин заявил, что союзники Украины должны наконец-то понять, что нельзя воевать наполовину — немного воевать, немного играть в правила и запреты, бить или не бить по вражеской территории.

Максим Жорин

При этом Жорин напомнил всем, кто забыл, что в Украине идет полноценная жестокая война. Цель России — полностью уничтожить Украину.

"Поэтому мы обязательно должны наносить удары по всем их объектам — по военным, инфраструктурным, стратегическим объектам, уничтожать их логистику",

– подчеркнул Жорин и добавил, что только в этом случае можно будет с уверенностью сказать, что Украина делает все необходимое для своей победы.

"Это наши союзники могут еще играть в какую толерантность с рашкой. В нашей борьбе уже любые ”красные линии” абсурдны, а каким способом защищать собственную страну, должны решать сами украинцы",

– заявил Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился изменить действующие требования, разрешив использование предоставленного Украине оружия для ударов по российской территории, сообщил директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер.

По его словам, соответствующее разрешение уже вступило в силу. При этом Карпентер объяснил, что данное решение было принято в контексте российского наступления в Харьковской области. При этом он подчеркнул, что разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу" и не включает использование ATACMS или ударов на большие расстояния. Главная цель – обеспечить, чтобы украинцы могли оградить себя от ударов с территории за границей.





