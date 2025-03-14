В Третьей штурмовой заявили о значительных изменениях: о чем идет речь

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Кречмаровская Наталия
Третья штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом. Об этом сообщил Андрей Белецкий.
Иллюстративное фото
Военный подчеркнул, что бригада три года приобретала уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводила успешные контрнаступления, становилась наиболее эффективной в применении дронов на передовой.
Отмечается, что в День украинского добровольца, основанная добровольцами в 2022 году Третья штурмовая становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Белецкого.
Военный рассказал, что киты, на которых собираются строить корпус — боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планировкой и технологичностью.
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