В Третьей штурмовой заявили о значительных изменениях: о чем идет речь

Третья штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом. Об этом сообщил Андрей Белецкий.

Иллюстративное фото

Военный подчеркнул, что бригада три года приобретала уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводила успешные контрнаступления, становилась наиболее эффективной в применении дронов на передовой.

“Мы внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили свои школы FPV и НРК. Создавались масштабные культурные и просветительские проекты. Пора расширить горизонты”, — заявил он.

Отмечается, что в День украинского добровольца, основанная добровольцами в 2022 году Третья штурмовая становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Белецкого.

“Наши планы – изменить принципы этой войны. А значит, изменить и сам ход войны в пользу Украины. Si vis pacem, para bellum. Слава Украине”, — отметил Андрей Белецкий.

Военный рассказал, что киты, на которых собираются строить корпус — боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планировкой и технологичностью.

“Как обещали, масштабируем вселенную Третьей штурмовой, чтобы рвать врага с новой силой. Все остальные важные детали – скоро, следите за новостями на канале!”, — отметил военный.

Напомним, что переговоры, проведенные в Саудовской Аравии между Украиной и США, как писал портал "Комментарии", доказали стремление украинского народа к миру. Была предварительно согласована установка 30-дневного режима полной тишины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал о красных линиях — на какие условия не согласится Украина.



