Заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин заявил, что новости о новом "большом наступлении россиян" для уже на фронте пехотинцев не имеют большого значения, потому что наступление оккупантов продолжается почти все время.

В Третьей штурмовой заявили о новом наступлении россиян

"Когда мы обсуждаем заявления о большом наступлении россиян уже в ближайшее время, нужно вспомнить, что лето уже дох** тяжелое, и россияне свое наступление ведут. Сейчас на некоторых участках может немного снизиться темп и динамика врага. Это связано исключительно с потерями русаков, которые планировали быть гораздо дальше. Сдерживать их очень сложно, но нашему войску удается наносить врагу такие поражения, что не позволяют держать одинаковую активность длительное время", – отмечает военный.

По его словам, вероятно, что Россия готовится к новому раунду наступления.

"Думаю, этим летом будет еще попытка даже более динамичного прорыва россиян. Но украинский пехотинец живет немного в других реалиях, чем мир новостей – для него это почти непрерывный п***ц", – подчеркнул Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне интенсивно двигаются к админгранице Донецкой и Днепропетровской области, занимая посадки, села и позиции, которые остаются на пути к ней. Весь отрезок от Алексеевки до Новополя находится под давлением противника, который с помощью своего основного ресурса — пехоты и больших потерь прокладывает себе путь к оккупации Донбасса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Там отмечают, что "большой составляющей успеха врага является ложь из мест в докладах о реальном положении дел, что мешает оценивать риски и реагировать на изменение обстановки сверху".

"И это огромная проблема, которая чревата катастрофическими последствиями. Ложь нас всех погубит...", – отмечают аналитики проекта DeepState.