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Лиля Воробьева
Бывший командир полка "Азов", подполковник ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин ("Мосе") высказался о намерениях президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине.
Максим Жорин (фото из открытых источников)
По его словам, хотя у Трампа есть желание разрешить ситуацию, конкретного плана у него нет.
Он также отметил, что США продолжают активно влиять на международную политику и, вероятно, будут усиливать свои усилия в этом направлении.
Жорин подчеркнул, что Украине не следует жить в режиме ожидания или надеяться на внешнюю помощь.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Жорин обвиняет нардепов в дискредитации армии . В последнее время в Украине участились случаи, когда публичные лица и политики, не служащие в армии, имеют военную форму. Это вызывает много споров и негодования. Недавно в Днепре произошел скандал: охранники народного депутата Николая Тищенко устроили драку с бывшим военным Дмитрием Павловым, который был с маленьким ребенком и женой.Максим Жорин, бывший командир батальона "Азов" и замкомандира 3-й штурмовой бригады, высказался по этому поводу. Он критикует политиков за то, что они используют военную форму для повышения своего имиджа. По его мнению, это дискредитирует армию и тех, кто действительно защищает страну. Жорин считает, что политикам следует иметь форму там, где это нужно — на фронте.
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