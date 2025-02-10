В Третьей штурмовой заявили, что у Трампа нет плана по окончании войны в Украине

Бывший командир полка "Азов", подполковник ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин ("Мосе") высказался о намерениях президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

По его словам, хотя у Трампа есть желание разрешить ситуацию, конкретного плана у него нет.

"Могу для вас сократить всю массу ежедневных новостей о Трампе и войне в Украине до двух тезисов: намерения у него есть, никакого плана нет", – заявил Жорин.

Он также отметил, что США продолжают активно влиять на международную политику и, вероятно, будут усиливать свои усилия в этом направлении.

"Но война в Украине – это не простая задача. Особенно если учитывать, что Россия не намерена придерживаться никаких договоренностей", – добавил он.

Жорин подчеркнул, что Украине не следует жить в режиме ожидания или надеяться на внешнюю помощь.

"И в системе надежд на кого-то со стороны. Как бы ни сложилось и кто бы ни привел нас к переговорам, важно понять: в какой точке будет Украина в тот момент, когда придет время зафиксировать какой-то результат, зависит исключительно от украинцев", — подытожил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Жорин обвиняет нардепов в дискредитации армии . В последнее время в Украине участились случаи, когда публичные лица и политики, не служащие в армии, имеют военную форму. Это вызывает много споров и негодования. Недавно в Днепре произошел скандал: охранники народного депутата Николая Тищенко устроили драку с бывшим военным Дмитрием Павловым, который был с маленьким ребенком и женой.

Максим Жорин, бывший командир батальона "Азов" и замкомандира 3-й штурмовой бригады, высказался по этому поводу. Он критикует политиков за то, что они используют военную форму для повышения своего имиджа. По его мнению, это дискредитирует армию и тех, кто действительно защищает страну. Жорин считает, что политикам следует иметь форму там, где это нужно — на фронте.