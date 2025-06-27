logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Третьей штурмовой забили тревогу, потому что ситуация на фронте складывается очень плохая
commentss НОВОСТИ Все новости

В Третьей штурмовой забили тревогу, потому что ситуация на фронте складывается очень плохая

Максим Жорин рассказал о планах врага на фронте.

27 июня 2025, 23:54 comments4258
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

На фронте для украинских военных складывается крайне сложная обстановка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В Третьей штурмовой забили тревогу, потому что ситуация на фронте складывается очень плохая

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Военный отметил, что на фоне того, как международные партнеры Украины демонстрируют иллюзию влияния на войну, в районе Донецкой области войска РФ сохраняют высокие темпы наступления, не снижая активности.

"На Харьковском направлении наступление продолжается достаточно интенсивно, а дополнительные силы окупантов направлены на Запорожский отрезок. Что касается Сумщины – вполне возможно новое обострение и там", – отметил он.

По словам Жорина, учитывая развитие событий, предстоящие летние и осенние месяцы будут непростыми для украинской стороны, особенно на фоне непрерывных обстрелов гражданской инфраструктуры.

Оккупационные войска, по его словам, прилагают большие усилия для уничтожения территорий и продвижения вперед любой ценой.

"Именно линия фронта является ключевым фактором, и сейчас критически важно сосредоточить все именно на нем. Это напоминание для тех, кто устал или хочет остаться в стороне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на заявления Сырского , российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Андреевку (к северу от города Сумы) и продвинулись на юго-восток от Алексеевки (к северо-востоку от города Сумы).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты также недавно продвинулись вблизи Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы). Российские войска атаковали к северо-востоку от города Сумы вблизи Яблоновки и Юнаковки. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали к северу от города Сумы вблизи Алексеевки и Новониколаевки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки, Яблоновки и Садков.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости