На фронте для украинских военных складывается крайне сложная обстановка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Военный отметил, что на фоне того, как международные партнеры Украины демонстрируют иллюзию влияния на войну, в районе Донецкой области войска РФ сохраняют высокие темпы наступления, не снижая активности.

"На Харьковском направлении наступление продолжается достаточно интенсивно, а дополнительные силы окупантов направлены на Запорожский отрезок. Что касается Сумщины – вполне возможно новое обострение и там", – отметил он.

По словам Жорина, учитывая развитие событий, предстоящие летние и осенние месяцы будут непростыми для украинской стороны, особенно на фоне непрерывных обстрелов гражданской инфраструктуры.

Оккупационные войска, по его словам, прилагают большие усилия для уничтожения территорий и продвижения вперед любой ценой.

"Именно линия фронта является ключевым фактором, и сейчас критически важно сосредоточить все именно на нем. Это напоминание для тех, кто устал или хочет остаться в стороне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на заявления Сырского , российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Андреевку (к северу от города Сумы) и продвинулись на юго-восток от Алексеевки (к северо-востоку от города Сумы).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты также недавно продвинулись вблизи Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы). Российские войска атаковали к северо-востоку от города Сумы вблизи Яблоновки и Юнаковки. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали к северу от города Сумы вблизи Алексеевки и Новониколаевки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки, Яблоновки и Садков.