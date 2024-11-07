В Третьей штурмовой сказали, что будет на фронте после победы Трампа

Итоги голосования на выборах в США, где республиканец Дональд Трамп набрал большинство голосов, прокомментировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин, который отметил, что долгие годы все события – в том числе геополитические – пытаются показать, что нужно научиться наконец рассчитывать на собственные силы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"История с выборами в Штатах такая же. Мы не можем вечно зависеть от позиции власти других государств, полагаться на них в решении вопросов судьбы страны. Это осознание должно прийти ко всей украинской нации, к каждому украинцу.

С практической точки зрения мы входим в тяжелую со всех сторон зиму, с тяжелой борьбой. Но преодоление всех препятствий в первую очередь зависит от нас", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Медведев прокомментировал победу Трампа: как обозвал Украину

Заместитель председателя СНБО России Дмитрий Медведев уже отреагировал на предварительное оглашение победы Дональда Трампа на выборах в США и выдал очередную порцию бреда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Трамп смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, Украина в этом ряду", — заявил Медведев. В то же время он отметил, что Трамп является бизнесменом, но система в США может заставить его продолжить финансирование Украины.

Читайте также: Неизвестный поставил на победу Трампа 18 миллионов долларов: сколько он выиграл

Опрос "Трамп против Харрис" на Polymarket получил ставки на 3,2 миллиарда долларов. Объем голосов за Трампа составил 1,3 миллиарда долларов, в то время как ставки на Харрис составляют 823 миллиона долларов. Об этом сообщает CCN.

Участники Polymarket получают 1 доллар за акцию, если выиграют в результате. Фаворитом победы на Polymarket был Дональд Трамп. Президентские выборы в США в 2024 году стали крупнейшим двигателем капитала к платформе криптовалютных ставок Polymarket, привлекая абсурдные 3,2 миллиарда долларов США в объемах ставок. Безусловно, Трамп привлек самых богатых спонсоров криптовалюты.

Верхний держатель "Да" для Трампа, неизвестный с ником "zxgngl" владеет огромным количеством 29 473 066 акций. По данным Polymarket, установка этой позиции стоила 17,9 миллионов долларов США, что принесет прибыль чуть менее 12 миллионов долларов. Этот трейдер также мог бы потерять около 18 миллионов долларов.