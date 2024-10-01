В Третьей штурмовой рассказали, какой Украине следует взять пример у Израиля

Израильские войска начали в ночь с 30 сентября на 1 октября наземные рейды на юге Ливана в рамках операции против сил организации "Хезболла". Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин высказался на этот счет и сообщил, какому примеру Израиля должна последовать Украина, информирует портал "Комментарии".

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Главное, что нам необходимо взять пример у Израиля – однозначную, жесткую реакцию и отношение к решению проблем с врагами.

Нельзя с беспредельщиками играть по правилам – тогда ты всегда проигрываешь. Израиль это прекрасно понимает и действует соответственно. Им абсолютно плевать на чье-то осуждение и беспокойство, потому что они заботятся в первую очередь о безопасности своего собственного государства. Поэтому уничтожают врагов любым способом", – отметил Жорин.

Военный подчеркнул, что сравнивать наши войны – совсем неуместно.

"Таких условий, таких масштабных боевых действий, как ведутся на нашей территории, там и в помине нет", – добавил майор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В заявлении израильского военного ведомства этой ночью отмечается, что силы ЦАХАЛ приступили к "ограниченным, локализованным и целенаправленным рейдам" против террористических целей "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана.

Также в ЦАХАЛ отметили, что власти дали команду начать движение войск всего "несколько часов назад". В Армии обороны Израиля объяснили, что речь идет об "ограниченных, локализованных и целенаправленных наземных рейдах на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов "Хезболлы" на юге Ливана".