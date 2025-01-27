Мобилизационный возраст можно снижать только, если для молодежи будут созданы конкретные условия, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Усиление мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Он считает, что для мотивации молодежи необходимо предоставить право подписывать контракт с армией на срок, а также обеспечить денежные выплаты на должном уровне.

"Мобилизационный возраст в Украине снижать нужно, но создав для этого соответствующие условия. Я считаю, что молодежи необходимо предоставить возможность подписать контракт на определенный срок. А именно на год или два года, а не до конца военного положения", – считает Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, второй составляющей привлечения молодежи в армию должна быть денежная мотивация.

"Нужны единовременные выплаты при подписании контракта для молодежи. Вместе с понятной перспективой сроков службы это может стать тем решением, что увеличит количество добровольцев в армии молодого возраста", — убежден он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины больше, чем потери США во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и Корее. По его словам, обе стороны понесли потери в "сотне тысяч жертв". Он сравнил Мариуполь по величине с американским Денвером и напомнил, что этот город был полностью разрушен войсками РФ.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алексом". "На Торецком направлении день был довольно жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский лагерь" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", — рассказал военный. По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.