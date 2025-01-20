В Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) нет ожиданий скорого завершения войны после инаугурации Дональда Трампа. Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин. Он отметил, что лично не ожидает скорого конца войны после сегодняшней инаугурации Трампа.

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"У меня нет надежд на скорое завершение войны. Наоборот, меня беспокоит, что многие люди уже верят в мир в 2025 году", — сказал он.

Жорин подчеркнул, что на ситуацию влияют многие факторы.

"Самый главный фактор — это отсутствие у России желания закончить войну. Пока я не вижу никаких признаков того, что россияне остановятся", — добавил он.

Кроме того, он выразил надежду, что со временем исчезнет толерантность ко всему. "Надеюсь, что мода на специальные условия для представителей ЛГБТ наконец исчезнет, ​​и больше не будет финансирования таких 'грантовых проектов'", — отметил Жорин.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность начнет переговоры с российским правителем Путиным. Трамп отметил, что он сможет договориться с Кремлем и остановить войну, а также предотвратить Третью мировую войну.

Недавно Майкл Уолц, новый советник по нацбезопасности Трампа, в интервью CBS заявил, что Трамп полон решимости прекратить конфликт в Украине. Волц уточнил, что хотя не может разглашать все детали планов Трампа, он выделил три ключевых этапа для завершения войны.



Портал "Комментарии" писал, что американский политолог и аналитик Роберт Кейган высказал свое мнение по поводу наибольшей ошибки администрации 46-го президента США Джо Байдена, которая, по его мнению, помешала Украине одержать победу в войне до 2025 года.