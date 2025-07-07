За последнюю неделю оккупанты ударили по пяти локациям, где размещены Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В связи с этим военные начали высказывать мнения, что это повлияет на мобилизацию в Украине, однако заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин заявляет, что влияние россиян как раз заключается в другом, что еще хуже.

В Третьей штурмовой обеспокоены ударами по ТЦК: на что это влияет

"В России всегда очень успешно получалось работать в нашем инфопространстве. Играя на общественно чувствительных темах, усугубляя внутренние конфликты. Не думаю, что удары по зданиям ТЦК сильно влияют на всеобщую мобилизацию. А вот на эмоции людей очень влияют, ведь тема работы ТЦК является наиболее конфликтной на сегодняшний день. Кац*пы рассчитывают на одобрение своих действий самими украинцами, тем самым еще больше разъединяя наше общество. И у них это неплохо получается, потому что положительные лайки под новостями о прилетах в ТЦК не только сами боты ставят", – отмечает Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Министерстве обороны России подтвердили, что совершили целенаправленные удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине. По версии российского военного командования эти атаки направлены на военную инфраструктуру и связанные с ней объекты.

В строительстве российского Минобороны заявили, что якобы за сутки поразили 138 объектов, среди которых также оказались ТЦК. "Российские войска за сутки поразили ТЦК (аналоги военкоматов) ВСУ, предприятия сборки и места хранения ударных беспилотников", — сообщили в МО РФ.