В Третьей штурмовой критикуют военное командование: какая причина

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что из-за сложной ситуации на фронте необходимо говорить о проблемах в армии и призывает их решать как можно скорее. Майор указывает на существование схемы, при которой военное командование создает новые бригады, однако не укомплектовывает старые.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Максим Жорин озвучил проблему, которая беспокоит военных по поводу отсутствия комплектования старых бригад.

"Сейчас нам не нужны новые бригады, нам нужно укомплектовать старые! Среди воюющих бригад сложно найти комплектование даже более 40%", – указывает Жорин.

По словам военного, вместо этого создаются новые неопытные подразделения, не имеющие офицеров и нуждающиеся в вооружении и обеспечении. Как объясняет заместитель командира 3 ОШБр, новые бойцы без интеграции в существующие бригады не могут получить соответствующий опыт.

"В результате они не могут выполнить боевые задачи на нормальном уровне. Их выводят в подчинение другим бригадам, что создает только новые проблемы, ведь управлять ими сложно", – считает майор.

Максим Жорин указывает, что это создает непонимание, почему происходит такая ситуация и заявляет о возможности существования корыстных целей для таких действий.

"Имею только догадку — возможно, кому-то выгодно на этом зарабатывать, поэтому и лоббируется этот формат. В то же время формат создания дивизий и поднятие опытных комбригов до этого уровня все никак не дойдет до реализации", — заключает Жорин.

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