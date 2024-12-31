В Третьей штурмовой дали ценный совет украинцам на 2025 год

Третья штурмовая бригада призвала граждан Украины быть сильными в 2025 году, верить в себя и не надеяться на прогнозы или обещания.

В 2025 году война продолжится. Фото из открытых источников

"Мой прогноз на 2025 год: Еще 100 500 прогнозов о завершении войны завтра/за 2-3 недели/в день инаугурации Трампа/в день парада планет и т. д.; Усталость и разочарование от несбывшихся надежд; Трудная борьба за сохранение страны. Если серьезно, то этот год уже точно должен был научить всех верить в себя и в Украину, а не в обещания, прогнозы, другие страны и организации или события, на которые мы не влияем", — написал майор ВСУ Максы Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что надеяться важно, если это помогает поддерживать мотивацию и двигаться вперед.

"Но надежды не должны быть перекидыванием ответственности на других, поскольку все зависит в первую очередь от нас", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.