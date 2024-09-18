logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Торопце могло храниться около 240 тонн арсенала оружия (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Торопце могло храниться около 240 тонн арсенала оружия (ВИДЕО)

Что взорвали в населенном пункте Торопец, и почему там произошло землетрясение

сегодня, 12:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В сюжете российского телеканала, выпущенном в эфир 2.06.2018 с плашкой "Арсенал мирового уровня", показали строительство базы хранения вооружения. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает портал "Комментарии".

В Торопце могло храниться около 240 тонн арсенала оружия (ВИДЕО)

Взрывы, иллюстративное фото

"Арсенал комплексного хранения боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ, который строят в городе Торопец Тверской области, отвечает самым высоким мировым стандартам", — сообщил в сюжете генерал армии Дмитрий Булгаков.

Новый арсенал позволяет хранить запасы ракет и боеприпасов, защищая их от внешнего воздействия, говорит заместитель министра обороны России.

Булгаков отметил, что в каждую ячейку арсенала загружается до 240 тонн. Стоимость хранилища составляла 3 млрд. 600 млн. рублей к моменту строительства. По рыночному курсу тогда сумма была равна $60 млн, отмечает Цаплиенко.

Кроме того, в сюжете говорится, что на территории построен комплекс для проживания военнослужащих, по типу замкнутого цикла. Жилищный сектор рассчитан на 200 человек.

Ранее портал "Комментарии"

Обстрел российских складов вызвало землетрясение в Тверской области

Слабое землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 17,6 км от Торопца в Тверской области России ранним утром в среду, 18 сентября 2024 года в 3:56 утра по местному времени. Об этом сообщает мониторинговый сайт Volcanodiscovery. Землетрясение имело очень небольшую глубину 0 км и не ощущалось (или по крайней мере не сообщалось об этом).

Читайте также: Мощные взрывы на складе боеприпасов в России: Торопец засветился и утонул в дыму

В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов. Из-за опасной ситуации губернатор области Игорь Руденя заявил о частичной эвакуации населения.

Как сообщили местные власти города Торопец Тверской области РФ, в ночь на 18 сентября произошла массовая атака дронов, также работали средства ПВО. Около трех ночи местные жители услышали мощные взрывы – произошла детонация на складе боеприпасов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости