В Торопце могло храниться около 240 тонн арсенала оружия (ВИДЕО)

В сюжете российского телеканала, выпущенном в эфир 2.06.2018 с плашкой "Арсенал мирового уровня", показали строительство базы хранения вооружения. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает портал "Комментарии".

Взрывы, иллюстративное фото

"Арсенал комплексного хранения боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ, который строят в городе Торопец Тверской области, отвечает самым высоким мировым стандартам", — сообщил в сюжете генерал армии Дмитрий Булгаков.

Новый арсенал позволяет хранить запасы ракет и боеприпасов, защищая их от внешнего воздействия, говорит заместитель министра обороны России.

Булгаков отметил, что в каждую ячейку арсенала загружается до 240 тонн. Стоимость хранилища составляла 3 млрд. 600 млн. рублей к моменту строительства. По рыночному курсу тогда сумма была равна $60 млн, отмечает Цаплиенко.

Кроме того, в сюжете говорится, что на территории построен комплекс для проживания военнослужащих, по типу замкнутого цикла. Жилищный сектор рассчитан на 200 человек.

Ранее портал "Комментарии"

Обстрел российских складов вызвало землетрясение в Тверской области

Слабое землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 17,6 км от Торопца в Тверской области России ранним утром в среду, 18 сентября 2024 года в 3:56 утра по местному времени. Об этом сообщает мониторинговый сайт Volcanodiscovery. Землетрясение имело очень небольшую глубину 0 км и не ощущалось (или по крайней мере не сообщалось об этом).

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В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов. Из-за опасной ситуации губернатор области Игорь Руденя заявил о частичной эвакуации населения.

Как сообщили местные власти города Торопец Тверской области РФ, в ночь на 18 сентября произошла массовая атака дронов, также работали средства ПВО. Около трех ночи местные жители услышали мощные взрывы – произошла детонация на складе боеприпасов.