В Тернополе ТЦКшники зарабатывали 150 тысяч долларов в месяц

До 150 000 долларов в месяц зарабатывали на военнообязанных представители одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Тернопольщины.

Задержание подозреваемых. Фото: НПУ

Оперативники уголовного розыска и следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области при содействии руководства Минобороны, ВСУ и Военной службы правопорядка еще в начале 2024 года получили информацию о том, что должностные лица РТЦК и СП наживаются на лицах, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, а также на мужчинах.

"Организовал незаконные заработки исполняющий обязанности начальника одного из РТЦК, а помогали ему четверо сообщников – трое подчиненных и работник мобилизационного отдела городского совета. Чиновники создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имеющих законное право на отсрочку, мобилизовывали их, а впоследствии за определенную сумму увольняли с военной службы. Цена вопроса колебалась от 1000 до 15 тысяч долларов. Следователи выяснили, что подозреваемые неоднократно брали "оплату" дизельным топливом. Сумма зависела от того, что нужно было решить. Для друзей и родственников чиновники делали скидки", – отмечают полиции.

Работники уголовного розыска установили, что фигуранты "помогли" почти 150 лицам.

Организатору и его подельникам следственные полиции объявили подозрения по признакам уголовных правонарушений, совершенных в составе организованной преступной группы:

– ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды);

– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды в большом размере);

– ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное по корыстным мотивам организованной группой);

– ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное членам ОПГ грозит до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляла Тернопольская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Следователи полиции установили потерпевших, пути и методы получения неправомерной выгоды, а также собрали достаточно доказательств, доказывающих причастность фигурантов ко всем правонарушениям и направили уголовное производство в суд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове мужчины в военной форме напали на велосипедиста. Что говорят в полиции – читайте по ссылке.