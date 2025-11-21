В Тернополе спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тела еще 3 человека, среди них 2 ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Тернополе мужчина дождался жену и детей: спасатели достали их тела

Таким образом, число погибших в результате российского ракетного удара в ночь на 19 ноября возросло до 31 человека, 94 пострадали. В настоящее время без вести пропавшими считаются 13 человек.

Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после массированного обстрела 19 ноября в Тернополе увеличивается количество погибших и раненых. Попадания зафиксированы в жилые девятиэтажки, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Около многоэтажек на Стуса и 15 Апреля находятся десятки человек. Кое-кого только что деблокировали из квартир, кое-кто успел выбежать в одиночку, а есть и родственники, ожидающие хоть какой-то известия о своих близких, о которых ничего неизвестно. Журналисты местного издания "20 минут" сообщают, что такой страшной ночью в Тернополе еще не было.

Возле многоэтажки на улице Стуса стоит мужчина Камел. По его словам, он проживал в этом доме вместе с женой и двумя детьми – дочерью и сыном.

"Жена и дети находились в комнате. Малыши испугались, поэтому мы включили им мультики. Я был в коридоре, хотел взять вещи и вывести их, но не успел, потому что раздался взрыв. Не знаю, удастся ли их найти… не верю, что они будут живы", — говорит Камел.