«В телефоне павшего бойца ВСУ обнаружены поисковые запросы о переговорах по России и завершении войны»: что известно

Скриншот экрана мобильного телефона распространяется российскими пользователями в Facebook. На нем изображены однотипные запросы: "Когда закончится война", "Трамп переговоры" и т.д. Отмечается, что якобы этот телефон принадлежал погибшему на фронте бойцу ВСУ.

Иллюстративное фото

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле нет никаких подтверждений, что устройство действительно принадлежало украинскому военному, ведь этот скриншот распространяют только российские и пророссийские источники.

Они публикуют снимок без дополнительных подробностей, кто и где именно этот телефон нашел, а единственное доказательство – просто фото мобильного устройства, пишут расследователи VoxCheck.

Фактчекеры акцентируют, что история поиска также выглядит странно – содержит однотипные тезисы о переговорах и завершении войны.

Эти поисковые запросы могли сделать сами россияне на любом телефоне, а вероятная цель – продемонстрировать, что "украинские военные интересуются исключительно мирными переговорами", предполагает команда VoxCheck.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Дональд Трамп говорит, что считает, что у России есть "козыри" на любые мирные переговоры по прекращению войны в Украине, поскольку Россия "захватила много территории".

Президент США сказал BBC News, что верит в то, что Москва хочет покончить с войной, которую Россия начала, совершив полномасштабное вторжение почти три года назад. Трамп возвращался в Вашингтон после выступления на инвестиционной встрече во Флориде при поддержке Саудовской Аравии, где он вторично за день назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".