В "Течия" прибегли к манипуляциям после выхода расследования об их помощи ВСУ - СМИ

После выхода расследования Forbes о правдивости озвученной Олегом Кротом цифры помощи ВСУ в 60 млн долл., в холдинге TECHIIA прибегли к манипуляциям с цитатами по расследованию, полностью заменяя контекст. Об этом сообщает сайт " Апостроф "

Помощь ВСУ (фото из открытых источников)

На следующий день после выхода расследования в телеграмм-каналах начал тиражироваться текст с вырезанными тезисами.

"Forbes.ua выяснил, что известно об ОО "Фонд Течия" владельца TECHIIA Олега Крота. По данным издания, благотворительную деятельность TECHIIA легализовала в 2019 с основанием этого фонда… Согласно данным YouControl, в 2020 "Фонд Течия" получил 6, 2 млн грн. Всего Крот и еще один владелец холдинга TECHIIA Юрий Лазебников за 4 года инвестировали в это направление более 17 млн грн ОО "Фонд Течия" на 99% финансируется Кротом и холдингом .Через фонд предприниматели покупают для войска амуницию, оптику, беспилотники , связь".

Даже в виде инфографики ОО не публиковала отчетности об этих расходах. ОО "Фонд Течия" через который предприниматели закупают для войска амуницию, оптику, беспилотники, связь, малоизвестный . Хотя фонд отчитывается у себя на Facebook-странице о закупке и передаче военным, обычно посты собирают всего несколько лайков. При этом фонд не слишком широко известен. О закупках и передаче военным он отчитывается у себя на Facebook-странице: несколько раз в месяц постится фото по передачам военным", — говорится в материале.

Также автор обращает внимание на масштабы помощи, о которых сообщают в "Течии" при отсутствии видимых результатов.

"2,1 млрд грн — почти столько же, сколько собрал фонд. Приюты с 24 февраля. Сумма вдвое уступает собранию "Вернись живым" и втрое United24. Таким образом ОО "Фонд Течия" должно входить в пятерку крупнейших фандрайзеров... "Не могу ничего о них сказать", — говорит представитель Фонда Приюта Мария Писаренко. "Я не слышал ничего об этом фонде, — говорит руководитель "Вернись живым" Тарас Чмут. — $60 млн — около трети от собраных "Вернись живым". Соответственно, масштаб должен быть где-то такого же уровня.

Также указано о возможной связи фонда "Течия" с букмекерами, которые связывают с РФ.

"Есть ли у TECHIIA связь с 1хbet? Российский букмекер 1хbet планировал работать в Украине через юрлицо ООО "Твоя беттинговая компания". Последняя полностью принадлежит Цыбину Сергею. В 2018 году он также был руководителем ООО "МЕ-ЭСТЕЙТ". Соучредитель TECHIIA Юрий Лазебников был директором "МЕ-ЭСТЕЙТ" в течение 2018-2020", — отмечает автор материала.

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