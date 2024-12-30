В течение 2024 года Россия нанесла Киеву до 200 воздушных ударов, - КМВА

В 2024 году в Киеве зафиксировано 500 воздушных тревог, а российские войска совершили почти 200 ударов по столице, применяя более 1600 различных средств поражения. Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, 30 декабря.

Ракетная атака по Киеву. Фото: 24 Канал

По его словам, противник использовал более 1 300 беспилотных летательных аппаратов, более 200 крылатых ракет, 24 баллистических ракеты, 22 аэробалистических ракеты "Кинжал" и 7 гиперзвуковых ракет "Циркон". Самой массированной атакой стала комбинированная, когда было применено одновременно 78 средств поражения, среди которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробалистических ракет "Кинжал".

В течение года Киев испытал шесть массированных и 14 комбинированных авиаударов. В результате этих атак было повреждено около 550 жилых домов, а около 120 человек остались без крова.

Жители столицы почти 100 дней в 2024 году пережили стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии. Средняя продолжительность отсутствия света у киевлян составила около девяти часов в сутки.

При всех трудностях Киев активно восстанавливается, а его жители продолжают бороться.

"Без нашего сопротивления враг заберет все, что захочет, поэтому мы должны бороться и не сдаваться!" – подчеркнул Попко.



Также он призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины и друг друга.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России более 1300 мирных киевлян погибли в результате атак, а почти 2 тысячи объектов были повреждены. Из них 1310 многоквартирных домов получили разную степень повреждений.

Ранее портал "Комментарии" писал, что руководитель центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко заявил, что Россия не будет менять свою стратегию и будет атаковать Украину весь зимний период.