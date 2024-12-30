В ТЦК объяснили, почему женщины очень нужны войску во время войны

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Кречмаровская Наталия
Почти три года в Украине продолжается полномасштабная война. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году украинцы массово встали на защиту Украины. Тогда фиксировали огромные очереди в ТЦК — это стало символом несокрушимости украинцев, объяснили в Волынском ТЦК и СП.
Иллюстративное фото
Отмечают, что с 2022 года война изменилась, а женщины в армии называют технологическим преимуществом.
В терцентре уверены, что сегодня женщинам уже не нужно доказывать свое право быть в военной профессии. Коллеги-мужчины с уважением относятся к посестрам, работающим бок о бок на передовой и в тылу, управляя беспилотниками, анализируя данные и выполняя сверхважные задачи.
Также сообщают, что есть добровольцы и сегодня — присоединяющиеся к армии принимают взвешенные решения. "Они знают врага, оценивают свои силы и возможности, понимают, как именно могут быть полезны", — отметили в ТЦК.
Напомним, российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", распространяет фейк о принудительной мобилизации женщин в Украине.
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