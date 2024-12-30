В ТЦК объяснили, почему женщины очень нужны войску во время войны

Почти три года в Украине продолжается полномасштабная война. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году украинцы массово встали на защиту Украины. Тогда фиксировали огромные очереди в ТЦК — это стало символом несокрушимости украинцев, объяснили в Волынском ТЦК и СП.

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Отмечают, что с 2022 года война изменилась, а женщины в армии называют технологическим преимуществом.

"Заметно больше девушек присоединяется к войску. Даже в ТЦК часто рекомендуют девушкам становиться операторами дронов или дешифровщиц, ведь они демонстрируют отличную моторную координацию, внимание к деталям и способность работать с технологиями”, — отмечают в ТЦК.

В терцентре уверены, что сегодня женщинам уже не нужно доказывать свое право быть в военной профессии. Коллеги-мужчины с уважением относятся к посестрам, работающим бок о бок на передовой и в тылу, управляя беспилотниками, анализируя данные и выполняя сверхважные задачи.

“Современная война трансформируется. Внедрение украинских разработок и технологий подняло уровень боевых действий на новую ступень. Сейчас беспилотные системы играют ключевую роль, и именно армия нуждается в специалистах, которые могут управлять и обслуживать эти аппараты”, — отмечают в ТЦК.

Также сообщают, что есть добровольцы и сегодня — присоединяющиеся к армии принимают взвешенные решения. "Они знают врага, оценивают свои силы и возможности, понимают, как именно могут быть полезны", — отметили в ТЦК.

Напомним, российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", распространяет фейк о принудительной мобилизации женщин в Украине.