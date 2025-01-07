В ТЦК объяснили, могут ли на самом деле мобилизовать забронированных работников

Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что Минобороны может аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, несмотря на то, что он мог быть забронирован. В ТЦК отреагировали на инцидент и объяснили ситуацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Инцидент, произошедший в Николаевском областном центре комплектования, касается аннулирования бронирования одного из работников предприятия ООО "АТФ АГРО-ДЕЛО". По словам начальника юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяны Кийко, это было связано с техническими проблемами документооборота и автоматическими процессами в Едином государственном реестре призывников.

Решение об аннулировании бронирования было принято из-за отмены мобилизационного задания, которое выполняло предприятие, в соответствии с постановлением КМУ №76 от 27 января 2023 года.

"Этим постановлением установлено, что средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов произошло автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных работников вышеуказанного предприятия", — объясняет Кийко.

Татьяна Кийко указывает, что предприятие ранее было признано критически важным и этот факт не был учтен работниками ТЦК.

"Поскольку должностными лицами Николаевского РТЦК и СП этот фактор не был учтен, по данному факту на сегодняшний день Николаевский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку. То есть будут выяснены все подробности и урегулированы в дальнейшем этот вопрос", — добавила Кийко.

С 1 декабря в Украине вступили в силу новые правила бронирования работников – теперь это возможно исключительно через портал "Дия". Для предприятий, желающих продлить статус критически важных, нужно обновить соответствующую информацию до 28 февраля 2025 года. После этой даты завершится переходный период бронирования.

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